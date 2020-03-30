«هواوي» تطلق هواتف ذكية من دون خدمات «غوغل»

المصدر: بكين - د.ب.أ

أعلنت شركة «هواوي»، عن إطلاق هواتفها الذكية من طرازي (P40) و(P40 Pro) الجديدة من دون خدمات شركة «غوغل» والاعتماد على متجر التطبيقات الخاص بها.

وأوضحت الشركة الصينية أن الموديل (P40 Pro) يأتي بكاميرا مزودة بمستشعر رئيس بدقة 50 ميغابيكسل وكاميرا واسعة الزاوية بدقة 16 ميغابيكسل وكاميرا مقربة بدقة 8 ميغابيكسل.

وأشارت «هواوي» إلى أنها تخلت عن تطبيقات وخدمات «غوغل» في هواتفها الذكية الجديدة واعتمدت على الإصدار مفتوح المصدر من نظام التشغيل «أندرويد 10» مع واجهة المستخدم EMUI 10.1، التي طورتها بنفسها، مبينة أن برامج «غاليري التطبيقات» AppGallery تحل محل متجر التطبيقات Play Store، فيما يمكن تشغيل خدمات البريد الإلكتروني «جيميل» و«صور غوغل» و«خرائط غوغل» كتطبيق «ويب» في المتصفح وليس كتطبيق أصلي.