«إنستغرام»: حزمة أدوات لتوفير معلومات موثقة حول «كورونا»

المصدر: دبي -الإمارات اليوم

أفادت «إنستغرام» بأنها اتخذت خطوات عمليّة لمساعدة الأشخاص في الوصول إلى معلومات دقيقة وموثوقة ومعتمدة، والتمكّن من البقاء في أمان، ومتابعة التواصل مع الآخرين عبر المنصّة، وذلك منذ أن أعلنت منظمة الصحة العالميّة عن حالة الطوارئ الصحية العامة إثر تفشي الفيروس «كوفيد-19» في يناير الماضي. وأكدت في بيان أمس، أن الخطوات التي اتخذتها للحفاظ على أمان المجتمع وتوعيته حول فيروس كوفيد-19، شملت تضمين المزيد من الموارد التعليمية في قائمة «إنستغرام» للبحث (Instagram Search)، بجانب إضافة ملصقات لوضع المعلومات الدقيقة والمهمّة والمعتمدة تحت دائرة الضوء. كما شملت الخطوات إزالة خاصية التوصيات لحسابات «كوفيد-19»، ما لم يتم نشرها من قبل منظمة صحية معتمدة وذات مصداقية.

وأتاحت المنصة خاصيّة جديدة لتصفح «إنستغرام» مع الأصدقاء عبر دردشات الفيديو.