«تنظيم الاتصالات» تمدد صلاحية التصاريح اللاسلكية للمستشفيات

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أفادت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات بأنها مددت صلاحية جميع التصاريح اللاسلكية للمستشفيات والمراكز الطبية في أنحاء الدولة كافة بغض النظر عن تاريخ انتهاء التصاريح، وذلك في سياق دعمها للجهود الاحترازية التي يبذلها القطاع الصحي في الدولة في الظروف الراهنة.

كما أعلنت الهيئة، في بيان أمس، أنها قامت بتوفير حزمة من الترددات اللاسلكية الاحتياطية لدعم منظومة الاتصالات اللاسلكية في القطاع الصحي في الدولة، بحيث يمكن تخصيصها فوراً عند الطلب دون الحاجة إلى الدفع المسبق للرسوم المطلوبة لإنجاز المعاملة.

وأشارت إلى أن منظومة رصد الطيف الترددي تعمل على مدار الساعة للحد من أي تداخلات لاسلكية ضارة تعيق عمل الخدمات الحيوية في الدولة.