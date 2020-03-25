"سوني" تكشف التفاصيل الأولى لـ"بلاي ستيشن 5"

المصدر: طوكيو - د ب أ

كشفت شركة "سوني" اليابانية عن التفاصيل التقنية الأولى لجهاز الألعاب "بلاي ستيشن 5" الجديد.

وأوضحت الشركة أن جهاز الألعاب الجديد يعتمد على معالج (AMD Zen 2) ثماني النوى، ويعمل بسرعة 3.5 غيغاهرتز مع بطاقة رسوميات (RDNA 2) و36 وحدة حوسبة بسرعة 2.23 غيغاهرتز.

وأضافت أن الجهاز الجديد، يأتي بذاكرة وصول عشوائي (GDDR6) سعة 16 غيغابايت، مشيرة إلى أنه في هذه الحالة يبلغ عرض النطاق الترددي 448 غيغابايت/الثانية، إضافة إلى قرص الحالة الساكنة (SSD) بسعة 825 غيغابايت، فيما يبلغ معدل نقل البيانات 5.5 غيجابايت/الثانية.

وبينت الشركة اليابانية، إلى أنه يمكن توسيع سعة الذاكرة عن طريق أقراص (NVMe SSD)، لكن لا يمكن استعمال إلا أقراص (SSD) المعتمدة من شركة "سوني"، كما سيتم مواصلة دعم الأقراص الصلبة USB، إلا أنه لا يمكن تخزين سوى ألعاب "بلاي ستيشن 4" عليها، نظرا لأن سرعتها لا تكفي الألعاب المطورة لجهاز "بلاي ستيشن 5"، والذي يتضمن أيضا وحدة تشغيل أسطوانات البلوراي 4K.