"نظام محمول" للتعرف التلقائي على لوحات المركبات

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة "جينيتك"، العاملة في توريد الحلول الموحدة والمتكاملة في مجال الأمن والسلامة العامة واستقصاء بيانات الأعمال، اليوم، عن توافر الجيل التالي من النظام المحمول للتعرف على لوحات المركبات.



وأفادت الشركة في بيان بأن قدرات النظام الجديد تتخطى وظائف نظام التعرف التقليدي على لوحات المركبات، مشيرة إلى أنه يطرح مستويات جديدة من الرؤى التحليلية للوحات المركبات، والوعي الظرفي، والدقة المتناهية.



وذكرت أن النظام الجديد يعد الخيار الأمثل لتلبية احتياجات مديري مواقف السيارات من مستخدمي نظام التعرف التلقائي على لوحات المركبات كجزء من مهامهم، حيث بإمكان تقنية الـSharpZ3 الجديدة المساعدة في تتبع مختلف أنواع المركبات (السيارات، الشاحنات، الفانات، الحافلات، الدراجات النارية) ضمن مواقف السيارات أو حول المدينة، وتحليل مدى تطور أداء مختلف أنواع المركبات بمرور الوقت.



أما بالنسبة للشرطة وهيئات تطبيق القانون من مستخدمي نظام التعرف التلقائي المحمول على لوحات المركبات للمساعدة في التحقيقات المرورية، فإن نظام SharpZ3 الجديد يتيح للدوريات إمكانية التعرف على المركبات بناءً على نوع ولون السيارة، في حال لم يتم التعرف على لوحة المركبة من قبل الشاهد.