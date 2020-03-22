«آسوس» تطلق «لاب توب» جديداً للألعاب

المصدر: تايبيه - د.ب.أ

أعلنت شركة «آسوس» التايوانية عن إطلاق حاسب محمول جديد مخصص للألعاب، مشيرة إلى أنه أقوى «لاب توب» للألعاب بشاشة 14 بوصة.

وأوضحت «آسوس» أن الحاسب الجديد يعتمد على المعالج (AMD Ryzen 4000 HS)، مع إمكانية الاختيار بين بطاقات الرسوميات «نفيديا GeForce GTX 1660 Ti»، أو «GeForce RTX 2060»، موضحة أنه لكل منهما ذاكرة رسومات (GDDR6) سعة ستة غيغابايت، إضافة إلى ذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة 32 غيغابايت. وأضافت أن الـ«لاب توب» الجديد يأتي بشاشة سرعتها 120 هرتز، كما تتوافر لوحة (WQHD) بسرعة 60 هرتز، لافتة إلى أنه توجد في الجزء الخلفي من الشاشة ببعض الموديلات إضاءة (LED) يمكن من خلالها عرض الرموز التعبيرية. وأفادت الشركة بأن الحاسب الجديد يزن نحو 1.6 كيلوغرام، في حين يبلغ سمكه 17.9 ميليمتراً فقط، ويستمر عمل بطاريته لمدة 10 ساعات.