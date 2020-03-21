اكتشاف ثغرات أمنية أخرى بمعالجات «إنتل»

المصدر: سانتا كلارا (كاليفورنيا) ■د.ب.أ

أعلن باحث أمان تكنولوجيا المعلومات، بوجدان بوتيزاتو، عن اكتشاف ثغرات أمنية أخرى في معالجات إنتل، التي تتيح للقراصنة إمكانية قراءة البيانات الحساسة مثل كلمات المرور. وأضاف الباحث بشركة برمجيات الأمان «بيتديفيندر»، أن الأمر يتعلق بثغرة أمنية مماثلة للثغرات «Spectre» و«Meltdown»، التي تم اكتشافها في معمارية المعالجات قبل عامين، لكن الإجراءات التي تم اتخاذها ضد هذه الثغرات لم تعد فعالة مع الثغرة الأمنية الجديدة. وأكدت شركة «إنتل» أنه لابد من استيفاء العديد من المتطلبات المسبقة لكي يتمكن القراصنة من اختراق الحواسيب، وهو الأمر الذي يجعل هجمات القرصنة الإلكترونية أكثر صعوبة.