إيقاف ملمح التذكير التلقائي في تطبيق «جيميل»

المصدر: دبي-الامارات اليوم.

أضاف بريد «جيميل» مجموعة من الميزات الجديدة لزيادة كفاءة وسلاسة العمل. ومن الميزات الجديدة، ميزة التذكير التلقائي، حيث تختص هذه الميزة برسائل تذكير للمستخدم تنبهه إلى الرد على رسائل معينة وردت إليه، أو متابعة رسائل قام بإرسالها للآخرين.

وتعد هذه الميزة مهمة للمستخدمين المنشغلين، الذين يتلقون عدداً كبيراً من الرسائل، أو يراسلون الكثير من العملاء. غير أن المستخدمين الحريصين على مراجعة بريدهم أولاً بأول يشعرهم هذا التذكير بالإزعاج، ويفضلون التخلص منه. لذا أتاحت شركة «غوغل» لمستخدمها هذه الميزة عبر منصة البريد على الـ«ويب» وعبر تطبيقات الهاتف. فإذا كنت تستخدم تطبيق الهاتف ورغبت في إيقاف التذكيرات التلقائية، فاتبع الآتي: تأكد من استخدامك لآخر إصدار من تطبيق Gmail، ثم افتح التطبيق وانقر قائمة التحكم الرئيسة فيه، ثم انقر داخل النافذة المنسدلة فوق تبويب الإعدادات واختر جهة الاتصال التي ترغب في تعطيل التذكير التلقائي بالرسائل المتبادلة معها، ثم مرر للأسفل داخل النافذة الجديدة حتى تصل إلى قسم «التذكير التلقائي» Nudge وانقر خيار «الرد والمتابعة»، وبعدها أزل علامة التأشير من المربع المجاور لخيار اقتراح رسائل للرد عليها إذا لم ترغب في رؤية التنبيهات بشأن الرسائل التي وردت إليك، وتحتاج إلى الرد.

وإذا لم ترغب في تلقي تنبيهات حول الرسائل التي أرسلتها وتحتاج للمتابعة، فأزل علامة التأشير المجاورة لخيار اقتراح الرسائل الصادرة التي تحتاج إلى متابعة.