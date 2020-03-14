«كاسبرسكي» تكتشف برمجية خبيثة تنتشر عبر شهادات مزيّفة

المصدر: دبي ■الإمارات اليوم

اكتشف باحثون في «كاسبرسكي»، طريقة جديدة يستخدمها المخترقون لتوزيع البرمجيات الخبيثة. وقال الباحثون إن مجرمين رقميين على الإنترنت باتوا ينشرون برمجياتهم الخبيثة تحت ستار شهادات أمن مزيفة. وتظهر نافذة في الموقع المصاب بهذه البرمجية عندما يحاول المستخدمون الدخول إليه لتنبههم إلى أن شهادة أمن الموقع قديمة وأنه لا يمكن إكمال الاتصال والدخول إليه إلا بتنزيل شهادة جديدة وتثبيتها على حواسيبهم، لكن ما يجري تنزيله على الجهاز هو برمجية خبيثة على حاسوب الضحية.

وتُعدّ المنافذ الخلفية شديدة الخطورة، نظراً لأن وظيفتها تمنح المهاجمين السيطرة على النظام المصاب لأغراض تخريبية.