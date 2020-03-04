«آسوس» تطلق حاسباً محمولاً بألوان زاهية

المصدر: تايبيه - د.ب.أ

أعلنت شركة «آسوس» التايوانية عن إطلاق حاسب محمول جديد بألوان زاهية، حيث يمكن للمستخدم الاختيار بين درجات الأحمر والأخضر إلى جانب الأسود والأبيض.

وأشارت الشركة إلى أن الألوان الزاهية تقتصر على الغلاف الخارجي فقط، مبينة أن جهاز الـ«لاب توب» الجديد (Vivobook S14) يأتي بإطار شاشة باللون الأسود مع وحدة مفاتيح باللون الفضي، فيما يحمل زر «الإدخال» Enter درجة لون الجسم الخارجي نفسها، كما يمكن تجهيز لوحة المفاتيح بمستشعر بصمة أصابع وإضاءة خلفية ولوحة أرقام بشكل اختياري؛ إذ يتم تحويل لوحة التتبع إلى لوحة أرقام مضيئة.

وأضافت الشركة أن وزن الجهاز الجديد لا يتعدى 1.45 كيلوغراماً، لافتة إلى أن باقة التجهيزات التقنية تشتمل على شاشة قياس 14 بوصة تعمل بتقنية الدقة الفائقة الكاملة Full HD، وتمتاز بتغطية نطاق الألوان sRGB بنسبة 100%، في حين تبلغ درجة السطوع 250 نيت، وتدعم الكاميرا المدمجة دقة الوضوح الفائق HD.