تعديل عدد الإطارات في Google Earth Studio

المصدر: دبي-الامارات اليوم.

تعرض أداة Google Earth Studio لقطات متحركة لصور الأقمار الاصطناعية والصور ثلاثية الأبعاد الملتقطة من الجو بواسطة تطبيق Google Earth، الأمر الذي يجعلها وسيلة سهلة للاطلاع على مخزون شركة «غوغل» الهائل من الصور الثابتة والمتحركة للتضاريس والمباني وأهم المعالم. وتسمح الأداة بإنشاء محتوى متحرك لهذه المعالم وعرضه تحت اسم «المشروعات» projects، وتعديله وضبطه بما يتلاءم مع رغبات المستخدم.

فإذا كنت من مستخدمي أداة Google Earth Studio وأردت تعديل عدد الإطارات في الثانية الواحدة للمشروعات التي تعدها، فاتبع الخطوات التالية: سجل الدخول إلى حسابك على موقع Google Earth Studio على الـ«ويب»، ثم انقر فوق قائمة «ملف» File ضمن شريط القوائم أعلى يمين الشاشة، ومرر داخل النافذة المنسدلة، ومن ثم انقر خيار «إعدادات المشروعات» Project Settings، وبعدها انقر فوق رأس القائمة المنسدلة أسفل خيار «معدل الإطارات» Frame Rate يسار النافذة الجديدة، لتلاحظ أن الخيار الافتراضي هو 30 إطاراً في الثانية، يمكنك زيادته ليصل إلى 60 إطاراً في الثانية أو تقليله ليصل إلى 24 إطاراً، وبعد ذلك انقر فوق زر «تم» Done في نهاية الجانب الأيسر من النافذة.