«سبوتيفاي» تظهر بثوب جديد على هواتف «آي فون»

المصدر: استوكهولم - د.ب.أ

أعلنت خدمة بث الموسيقى «سبوتيفاي» عن تحديث تصميم تطبيقها المخصص للأجهزة المحمولة المزودة بنظام تشغيل «آي أو إس» من شركة «أبل» الأميركية، وذلك من خلال استبدال الأزرار النصية بالأيقونات المعروفة عالمياً، من أجل استعمال التطبيق بصورة أسهل.

وأوضحت شركة «سبوتيفاي» السويدية المسؤولة عن الخدمة، أن زر التشغيل Play يمثل أحد أكبر التعديلات الجديدة، والذي يندمج به حالياً زر التشغيل العشوائي، إضافة إلى تجميع أزرار: «أعجبني» و«تنزيل» و«تشغيل» في قائمة واحدة، بحيث لا يضطر المستخدم للبحث عنها، وتحديث أيقونة التنزيل.

واعتمدت «سبوتيفاي» على الأيقونة نفسها المستخدمة بالفعل في الـ«بودكاست» المتوافر على المنصة الخاصة بها.

ومن ضمن التحسينات، ظهور غلاف الألبوم إلى جانب كل أغنية، باستثناء العرض العام للألبوم؛ حيث يتم إظهار صورة الغلاف مرة واحدة.