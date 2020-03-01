إضافة العناوين الفرعية والتعليقات إلى iMovie

المصدر: دبي-الامارات اليوم.

عندما يحتاج مبدعو الأفلام والفيديوهات، عبر تطبيق iMovie الخاص بأجهزة «ماك»، إلى أن يضيفوا إليها بعض التعليقات أو الترجمات، لا يستطيعون ذلك لعدم توافر هذا الملمح بالتطبيق. لكن مع ذلك فإن الأمر لايزال ممكناً، من خلال الخيارات الخاصة بالعناوين. فإذا كنت من مستخدمي تطبيق iMovie عبر أجهزة «ماك»، ورغبت في إضافة عناوين فرعية أو تعليقات لمقاطع الفيديو باستخدام التطبيق، فاتبع هذه الخطوات: افتح تطبيق iMovie على جهازك الذي يعمل بنظام التشغيل «ماك»، ثم افتح الفيديو الذي ترغب في استخدام العناوين الفرعية والتعليقات معه. ثم اختر المقطع الذي ترغب في إدخال النص إليه، من خلال العرض الزمني للفيديو. ثم توجه إلى شريط القوائم أعلى الشاشة، وانقر فوق قائمة العناوين Titles. واختر نمط العنوان، كأن يظهر أسفل الشاشة أو في المنتصف أو غير ذلك.

ولكي تعرف المظهر الذي سيكون عليه وضع النص، حرك مؤشر الفأرة فوق الشكل المختار من اليسار إلى اليمين لتشاهد معاينة له. ومع تحديد المقطع الذي اخترته، انقر بزر الفأرة الأيمن مرتين فوق العنوان الذي اخترت أن تضيفه.

وبدلاً من ذلك، يمكنك سحب العنوان إلى الخط الزمني للفيديو وإسقاطه فوق المقطع المختار. ثم انتقل إلى أعلى، حيث يظهر مربع النص الخاص بالعنوان، وأدخل نصك الخاص.