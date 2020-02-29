تشغيل مستكشف الأخطاء في «ويندوز 10»

المصدر: الامارات اليوم

يعاني بعض مستخدمي نظام التشغيل «ويندوز 10» من بطء عمل الجهاز، وقد يستعينون ببعض الإجراءات الاحتياطية، كإعادة تشغيله أو إغلاق البرامج التي لا يحتاجون للعمل عليها، وعلامات التبويب المتعددة في المتصفحات، لكن من دون فائدة. والحقيقة أن الأمر قد يعود لأسباب أخرى، منها عدم توافق إصدار البرنامج الذي يعمل عليه المستخدم مع «ويندوز 10» لكونه سابقاً على إطلاق النظام. فإذا كنت من مستخدمي «ويندوز 10» ولاحظت هذه المشكلة بعد فتح برامج معينة، راجع موقع الشركة منتجة البرنامج للعثور على التحديثات الملائمة لنظام التشغيل، أو اتبع الخطوات التالية لتشغيل تطبيق إصلاح أخطاء عدم تكامل البرامج في الجهاز، توجه إلى مربع البحث في نهاية الجانب الأيسر من شريط المهام وأدخل إليه مصطلح «استكشاف الأخطاء»، ثم انقر فوق نتيجة البحث الخاصة بـ«إعدادات استكشاف الأخطاء وإصلاحها» يسار النافذة الجديدة، ثم مرر داخل الجانب الأيمن من نافذة إعدادات استكشاف الأخطاء حتى تصل إلى قسم «استكشاف أخطاء تكامل البرامج وإصلاحها»Program Compatibility Troubleshooter وانقر فوقه، لتلاحظ ظهور نافذة صغيرة، انقر داخلها فوق خيار «تشغيل مستكشف ومصلح الأخطاء»Run The Troubleshooter، واختر البرنامج الذي يعاني المشكلة من النافذة التي ستظهر، ثم انقر خيار «التالي» Next، واتبع الإجراءات المعروضة للإصلاح.