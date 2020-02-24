الاطلاع على سجل التحديث في نظام تشغيل «ويندوز»

المصدر: دبي-الامارات اليوم.

تطلق الشركات المنتجة لنظم التشغيل، التحديثات بشكل متوالٍ للتغلب على العيوب التي تظهر عند الاستخدام، وللتجاوب مع التقنيات الجديدة، فيظل مستخدمها على اتصال دائم بكل جديد، فضلاً عن تحسين مستوى الأداء بتقليل الخطوات المطلوبة لأداء المهام واختصار الإجراءات.

ومع توالي التحديثات، قد لا يعرف المستخدم متى تم كل تحديث، أو ما الجديد الذي قدمه له للاستفادة منه. لذلك، قدمت شركة «مايكروسوفت» الأميركية لمستخدمي نظام تشغيل «ويندوز 10» ملمح «سجل التحديث» الذي يستطيع المستخدم من خلاله التعرف على موعد التحديث الذي تم ومزاياه، وذلك عبر النقر فوق قائمة «ابدأ» Start التي تبدو الأيقونة الخاصة بها في شكل مجموعة من المستطيلات في نهاية الشاشة.

انقر فوق ترس «الإعدادات» Settings الأبيض داخل الجانب الأيسر من النافذة الجديدة، ثم انقر فوق تبويب: «التحديث والأمن» Update & Security داخل النافذة التالية.

انقر بعد ذلك داخل الجانب الأيسر من النافذة الجديدة فوق قسم: «تحديث نظام التشغيل ويندوز» Windows Update، ثم انتقل إلى يمين الصفحة وانقر فوق زر: «الاطلاع على سجل التحديث» View Update History.

وبموجب الخطوات السابقة، ستظهر أمامك نافذة جديدة تضم عدد التحديثات التي تمت للملامح المختلفة، ويوم حدوثها، والجديد في ما يتعلق بها، ويمكن للمستخدم النقر فوق الروابط الموجودة بهذه الصفحة للتعرف التفصيلي على كل جديد.