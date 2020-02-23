إعداد المشاركة العائلية على «آي فون» و«آي باد»

المصدر: دبي-الامارات اليوم.

يسمح ملمح المشاركة العائلية Family Sharing لنحو ستة أفراد من العائلة الواحدة بتشارك المشتريات التي يقومون بها عبر «متجر أبل» للتطبيقات، ومتجر الكتب الإلكترونية، وكذلك مشترياتهم من خلال تطبيق «موسيقى أبل». ويسمح هذا الملمح أيضاً بتشارك ألبومات الصور والتقويم الخاص بالأسرة، وتحديد أماكن الأجهزة المفقودة من أفرادها.

ورغم أن الملمح قديم ويعود إلى نظام التشغيل «Ios 8»، إلا أن «أبل» طورته وأضافت إليه مزايا جديدة كتشارك المساحات التخزينية على خدمة «آي كلاود» السحابية. فإذا كنت من مستخدمي الأجهزة العاملة بنظام التشغيل «Ios»، بمقدورك اتباع هذه الخطوات لإعداد ملمح المشاركة العائلية، وإضافة شخص يمتلك بالفعل «معرّف أبل» على «آي فون» أو «آي باد».

انقر فوق الإعدادات Settings. ثم انقر فوق اسمك ثم فوق خيار المشاركة العائلية Family Sharing.

وبعدها انقر فوق خيار البدء Get Started في أعلى النافذة الجديدة، ثم اختر الفئة التي ترغب في تفعيل خيارات المشاركة بشأنها، كأن تختار مثلاً فئة مشتريات التطبيقات و«آي تيونز»، أو «موسيقى أبل»، أو التخزين عبر السحاب أو تشارك المكان.

استكمل الإجراءات المطلوبة حتى يظهر أمامك خيار دعوة أفراد العائلة Invite Family Members. واكتب اسم الشخص الذي تريده بشرط أن يكون ممن يتوافر لديهم «معرّف أبل» Apple ID، وممن لا يحتاجون تدخلك لإدارة مشترياتهم أو عمليات التنزيل الخاصة بهم.