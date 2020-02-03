«كورسير» تطلق حاسوبين مكتبيين لعشاق الألعاب

المصدر: كاليفورنيا - د.ب.أ

أعلنت شركة «كورسير» الأميركية عن إطلاق حاسوبين مكتبيين جديدين من سلسلة (Vengeance 6100) المخصصة لعشاق الألعاب، بسعر يبدأ من 2000 دولار (نحو 7340 درهماً)، مشيرة إلى أن الحاسوبين يعتمدان على معالجات (Ryzen) وبطاقة الرسوميات (Radeon).

وأوضحت أن الجهازين (Vengeance 6180) و(Vengeance 6182) يأتيان بمعالج (Ryzen 7 3700X) من شركة (AMD)، الذي يعمل بسرعة تصل إلى 4.4 غيغاهرتز، لافتة إلى أن تبريد المعالج يتم عن طريق تقنية التبريد بالمياه AiO. وأضافت أن باقة التجهيزات التقنية للحاسوبين تشتمل على ذاكرة وصول عشوائي سعة 16 غيغابايت، فيما تم تجهيز الموديلين بذاكرة (GDDR6) سعة ثمانية غيغابايت، مع الاعتماد على بطاقة الرسوميات (Radeon RX 5700XT) ولوحة رئيسة (MicroATX) مع مجموعة شرائح (B450)، مشيرة إلى أنه يتم توصيل أقراص الحالة الساكنة (SSD) عن طريق (NVMe). يشار إلى أن الحاسوبين الجديدين يعتمدان على إضاءة RGB بشكل واضح، إضافة إلى إضاءة المروحة المركبة في الجانب الأمامي، ووحدة ذاكرة الوصول العشوائي.