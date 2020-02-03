تصدير الملفات بتنسيق «kml» إلى Google Earth

المصدر: دبي-الامارات اليوم.

تأخذ بعض الملفات الامتداد (KML) كاختصار للاصطلاح (Keyhole Markup Language file)، الذي يستخدم لعرض البيانات الجغرافية. وتتضمن هذه البيانات الشروح الجغرافية والمرئيات والأماكن والصور وروابط الفيديو والصور ثلاثية الأبعاد والخطوط والأشكال التي يتم تخزينها في طبقات متتالية، ويمكن للمستخدم العادي الاستعانة بهذا النوع من الملفات في تخطيط رحلاته، وتشارك بيانات المواقع المختلفة مع الأصدقاء وتسجيل جولاته. فإذا كنت من مستخدمي تطبيق Google Earth عبر الـ«ويب»، فإن بمقدورك تصدير الملفات بصيغة (KML) إلى التطبيق باتباع الآتي: افتح متصفح «كروم»، وتوجه إلى موقع الـ«ويب» الخاص بتطبيق Google Earth عبر هذا الرابط: (https:/‏/‏earth.google.com/‏web)، ثم انقر فوق أيقونة التنقل الرئيسة في التطبيق، وتبدو في شكل ثلاثة خطوط أفقية في أعلى يسار الشاشة، ثم مرر داخل النافذة المنسدلة حتى تصل إلى تبويب «الإعدادات» Settings وانقر فوقه، وبعدها مرر مجدداً داخل النافذة الجديدة التي ستظهر حتى تصل إلى تبويب «الإعدادات العامة» General Settings وانقر فوقه، ثم ابحث ضمن هذا القسم عن خيار «تفعيل ملمح استيراد الملفات المرغوبة» Turn on KML file import، وحرك المؤشر المجاور له من اليسار إلى اليمين حتى يختفي اللون الرمادي ويظهر اللون الأزرق، وعندها انقر زر الحفظ.