تغيير المسمى الافتراضي لسماعات Airpods

المصدر: دبي-الامارات اليوم.

تتكامل سماعات Airpods مع هواتف «آي فون»، حيث تتميز طريقة توصيلها بالجهاز بالبساطة والسلاسة. أما جودة الصوت الذي يصل للمستخدم من خلالها فجيدة للغاية، لكن تشابه السماعات التي تنتمي لهذا النوع قد يجعل مستخدميها يخلطون بينها داخل المنزل أو أماكن العمل. لذا يفضل الكثيرون تغيير المسمى الافتراضي الخاص بسماعاتهم، حتى لا تختلط بسماعات الآخرين. فإذا كنت من مستخدمي هواتف «آي فون 11»، وسبق لك إقران هذا النوع من السماعات بهاتفك، ثم قررت تغيير الاسم الافتراضي للسماعة الخاصة بك، اتبع ما يلي: ضع أحد طرفي السماعة على الأقل في أذنك، أو افتح علبة السماعة بالقرب من الهاتف، ثم افتح تطبيق «الإعدادات» Settings على هاتفك، وتبدو الأيقونة الخاصة به في شكل ترس رمادي اللون، ثم ابحث عن تبويب «شبكة بلوتوث» Bluetooth في أعلى صفحة الإعدادات وانقر فوقه، وبعدها انقر أيقونة المعلومات الموجودة بجوار سماعة Airpods، وتبدو في شكل دائرة تضم بداخلها حرف «i»، ثم توجه إلى قسم «الاسم» Name في النافذة التالية وانقر فوقه، لتظهر نافذة جديدة، احذف من حقل النص الموجود بها الاسم الحالي، ثم أدخل الاسم الذي ترغب فيه، وانقر زر Airpods في أعلى الجانب الأيسر من الشاشة.