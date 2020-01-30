«آسوس» تكشف عن شاشة سريعة لعشاق الألعاب

المصدر: تايبيه - د.ب.أ

أعلنت «شركة آسوس التايوانية» عن إطلاق الشاشةROG Strix SG17AHPEالتي تخاطب عشاق الألعاب.

وأوضحت الشركة أن الشاشة تأتي مزودة بلوحة IPS قياس 17 بوصة وبأبعاد (40x25 سنتيمتراً) ولا يزيد سُمكها على واحد سنتيمتر، وتعمل بدقة وضوح (1920x1080 بيكسل). وتروج الشركة لشاشتها الجديدة من خلال تغطية نطاق الألوان RGBبنسبة تصل إلى 100%، وتمتاز بأنها مضادة للانعكاسات، ويبلغ الحد الأقصى لدرجة السطوع 300 قنديلة/‏م2، في ما تصل نسبة التباين إلى 1000:1.

وتمتاز شاشة «آسوس» الجديدة بزمن استجابة يبلغ (3) مللي ثانية فقط، مع معدل تنشيط صورة يبلغ 240 هرتز، كما أنها تدعم تقنية Flicker Free، وتقنية Low Blue Light، وتقنية Adaptive Sync. ويتم توصيل الشاشة الجديدة عن طريق منفذ USB-C أو منفذ Micro-HDMI، كما يتوافر منفذ لسماعة الرأس. وتشتمل باقة التجهيزات على سماعتين بقدرة (1) وات لتشغيل الصوت، وبطارية بسعة 7800 مللي أمبير/‏ساعة تكفي مدة تشغيل تصل إلى 3.5 ساعات.

وأشارت «آسوس» إلى أن وظيفة الغلاف الذكي Smart Cover لا تقتصر على حماية الشاشة فحسب، بل إنه يتيح إمكانية نصبها رأسياً أو أفقياً.