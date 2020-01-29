استخدام «مستكشف الملفات» في «ويندوز 10»

المصدر: دبي-الامارات اليوم.

يتضمن نظام التشغيل «ويندوز 10» عدداً كبيراً من الميزات التي تسهل التعامل مع الملفات والمجلدات، وتسهل الوصول إليها، فلا يضطر المستخدم إلى اللجوء للقوائم الرئيسة والفرعية، أو البحث عما يريد بين أقسام القرص الصلب ومجلداته. ومن الميزات المهمة في هذا الصدد تلك الأيقونات التي يتميز بها تطبيق مستكشف الملفات، التي يستطيع المستخدم من خلالها الوصول إلى المجلدات والملفات التي يرغبها بسرعة. فإذا كنت من مستخدمي «ويندوز 10»، فإنه يمكنك استخدام هذه الأيقونات في الوصول إلى ما ترغب باتباع الآتي:

افتح تطبيق مستكشف الملفات وانقر فوق الأيقونة التي تبدو في شكل سهم يشير إلى الأسفل بجوار قسم المجلدات التي يتكرر فتحها أعلى نافذة التطبيق لإخفاء المجلدات المعروضة، ثم انقر الأيقونة التي تبدو في شكل مستطيل داخله مجموعة من السطور في نهاية الجانب الأيمن من الشاشة لتستعرض المعلومات الخاصة بكل عنصر على حدة في النافذة الظاهرة أمامك، ومن ثم انقر فوق رأس السهم الذي يشير إلى الأسفل بجوار تبويب «الملفات التي تم استخدامها حديثاً» recent files في القسم الثاني من الصفحة الرئيسة للتطبيق، لإخفاء المجلدات الموجودة به، وبعدها انقر الأيقونة التي تبدو في شكل صورة في نهاية الجانب الأيمن من الشاشة لعرض العناصر بالرموز الأكبر حجماً.