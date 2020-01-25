500 مشارك في ملتقى «آي دي سي دايركشن» بدبي

المصدر: دبي ■ وام

شارك أكثر من 500 شخصية بارزة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصال في ملتقى «آي دي سي دايركشن 2020» الذي نظمته في دبي أمس، «مؤسسة البيانات الدولية»، بالشراكة الاستراتيجية مع مدينة دبي للإنترنت. وأوضح نائب رئيس المجموعة المدير العام الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا في «مؤسسة البيانات الدولية»، جيوتي لالشنداني، أن الإنفاق على التحول الرقمي والابتكار يهيمن على المجالات الأخرى في السوق بمعدل نمو سنوي مركب يصل إلى 18%، مقارنة بنمو الإنفاق في قطاع تكنولوجيا المعلومات الذي يبلغ 1.5%. وقال مدير عام مدينة دبي للإنترنت الشريك الاستراتيجي للحدث، عمار المالك، إن الإمارات تعد رائدة في المنطقة بالتحول الرقمي.