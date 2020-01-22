إيقاف ملمح لقطات الشاشة في «ساعة أبل»

المصدر: دبي ـــ الإمارا ت اليوم

تسعى شركة «أبل» دائماً إلى زيادة الميزات التي تقدمها عبر أجهزتها المختلفة، وكثيراً ما تضيف الملامح التي اعتادها المستخدمون في الهواتف إلى أجهزتها الأصغر حجماً كالساعات. من ذلك ملمح لقطات الشاشة الذي أضافته لـ«ساعة أبل»، وبمقتضاه يتمكن المستخدم من تصوير لحظات إنجازه الرياضي في تمرينات اللياقة البدنية، أو تصوير بعض الأعطال التي قد تتعرض لها الشاشة ورسائل الخطأ التي تظهر جراء ذلك. لكن سهولة التقاط صور للشاشة عبر الساعة من خلال الضغط فوق زر التاج الرقمي والزر الجانبي، قد يجعل المستخدم يلتقط عرضاً عشرات الصور لشاشة الساعة دون الحاجة إليها. لذا يفضل البعض تعطيل الملمح طالما أنه لا يحتاج إليه. فإذا كنت من مستخدمي «ساعة أبل» ولديك التفضيل نفسه، يمكنك اتباع الآتي: افتح تطبيق «الإعدادات» Settings في الساعة، وتبدو الأيقونة الخاصة به في شكل ترس رمادي، ثم مرر داخل النافذة الجديدة حتى تصل إلى تبويب «الإعدادات العامة» General وانقر فوقه، ومن ثم مرّر للأسفل حتى تصل إلى خيار «لقطات الشاشة» Screenshots وانقر فوقه، وبعدها حرك المؤشر المجاور لخيار: «تفعيل لقطات الشاشة»enable screenshots من اليمين إلى اليسار حتى يختفي اللون الأخضر، ويظهر اللون الرمادي.