«إكس تاتش» تطلق هواتف بأسعار تقل عن 499 درهماً

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة «إكس تاتش» XTOUCH للهواتف المحمولة، التي تتخذ من دبي مقراً، عن إطلاق مجموعة من أجهزة الهواتف الجديدة خلال مهرجان دبي للتسوق الحالي.

وأفادت في بيان، أمس، بأن الإطلاق يتضمن مجموعة واسعة من الهواتف التقليدية «فيتشر فون»، والهواتف الذكية الجديدة، فضلاً عن مجموعة جديدة من الساعات الذكية وسماعات الأذن XPod.

ووفقاً للبيان، تقدم «إكس تاتش» سلسلة الهواتف التقليدية في أربعة موديلات هي: F10، وF20، وF30 وF40، فيما تراوح أسعارها بين 49 و99 درهماً.

أما سلسلة هواتف «إكس تاتش» الذكية والداعمة لتقنية اتصال الجيل الرابع (4G)، فتراوح أسعارها بين 99 و499 درهماً، وفق أربعة موديلات هي: S10، وS20، وS40، وX40.

ولفتت إلى أن الموديلات الثلاثة الجديدة من ساعات «إكس تاتش» تأتي بمواصفات مختلفة بأسعارها تراوح بين 99 و299 درهماً.

وقال نائب الرئيس لدى شركة «إكس تاتش»، فرهاد خان، إن الشركة اعتادت أن تكون في طليعة إنتاج الأجهزة المبتكرة والعالية الجودة، لتلبية احتياجات شريحة مختلفة من المتعاملين في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.

وتابع: «نحن ملتزمون بتقديم أفضل المنتجات المصنعة بأحدث الابتكارات التكنولوجية والخامات عالية الجودة، والمقدمة للمستهلك بأسعار معقولة، ما يضمن الرضا والسعادة للمتعاملين»، معرباً عن ثقته بأن إطلاق الأجهزة الجديدة سيساعد على توسيع الحصة السوقية للشركة.