«ديل» تكشف عن نموذج أولي لجهاز ألعاب جوال

المصدر: تكساس - د.ب.أ

كشفت شركة «ديل» عن نموذج أولي لجهاز ألعاب يسد الفجوة بين أجهزة الألعاب الجوالة وأجهزة الـ«لاب توب» المخصصة للألعاب.

وأوضحت الشركة الأميركية أن النموذج الأولي الذي أطلقت عليه (Alienware Concept UFO) عبارة عن جهاز ألعاب يمكن استخدامه بشكل جوال، كما يمكن توصيله بشاشة كبيرة بواسطة قاعدة إرساء (Dock).

وأضافت الشركة أن جهاز الألعاب (Alienware Concept UFO) يعتمد على نظام التشغيل «ويندوز»، مشيرة إلى أنها زودت الجهاز الجديد بمعالج «إنتل» من الجيل العاشر، مع شاشة بدقة وضوح أعلى بعض الشيء من دقة (Full HD).

لكن «ديل» لم تفصح عن المزيد من المواصفات الفنية لجهاز الألعاب الجديد (Alienware Concept UFO) أو موعد طرحه في الأسواق العالمية أو حتى أسعاره. وكانت «ديل» كشفت، الأسبوع الماضي، عن شاشة ألعاب جديدة، مزودة بلوحة (IPS) قياس 25 بوصة، وتعمل بدقة وضوح (1920x1080 بيكسل).

وأفادت الشركة بأن مزايا اللوحة الجديدة في شاشتها الجديدة (Alienware 25) لا تقتصر على تحسين زاوية العرض فحسب، بل إنها تعمل أيضاً على تحسين عرض الألوان.

وأشارت إلى أن الشاشة الجديدة تدعم تقنيتي «نفيديا G-Sync» و«FreeSync» من شركة (AMD)، مبينة أن الشاشة تمتاز بمعدل تنشيط صورة يبلغ 240 هرتز، وزمن استجابة يبلغ واحد مللي ثانية، مع تغطية نطاق الألوان sRGB بنسبة 99%، وبالتالي فإنه يتم عرض الألوان بطريقة أكثر سلاسة، كما يمكن مزامنة إضاءة RGB مع الحواسيب عن طريق AlienFX.