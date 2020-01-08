المصدر: دبي ـــ الإمارا ت اليوم

إيقاف التشغيل التلقائي للفيديو في «آي فون 11»

يسمح تطبيق الكاميرا في هواتف «آي فون 11» بإنشاء أنواع مختلفة من الوسائط، مثل الصور ومقاطع الفيديو والصور الحية. ويمكن للمستخدم مشاهدة الصور التي التقطها من تطبيق الصور، على الهاتف الذي يحتوي على أكثر من تبويب لتخزين هذا المحتوى، وأحد هذه التبويبات هو تبويب: Photos.

ووفقاً للإعدادات الخاصة بالهاتف، يتم استعراض المحتوى الموجود في هذا التبويب من الصور الحية ومقاطع الفيديو تلقائياً بمجرد البدء في مشاهدتها. وهو أمر قد يزعج بعض المستخدمين الذين يفضلون المشاهدة وفقاً لرغبتهم الخاصة في استبقاء بعض الصور لفترة أطول، أو المرور السريع على بعضها الآخر. ولذلك يمكن إيقاف العرض التلقائي للصور الحية Live Photos والفيديوهات في تبويب الصور، من خلال فتح «الإعدادات» Settings التي تبدو الأيقونة الخاصة بها في شكل ترس رمادي.

مرر بعد ذلك للأسفل حتى تصل إلى تطبيق «الصور» Photos الذي تبدو الأيقونة الخاصة به في شكل زهرة ملونة وانقر فوقه، ثم مرر للأسفل داخل النافذة الجديدة حتى تصل إلى خيار: «التشغيل التلقائي للفيديوهات والصور الحية» Auto-Play Videos and Live Photos. وهنا حرك المؤشر المجاور للخيار السابق من اليمين إلى اليسار، فيختفي اللون الأخضر، دلالة على إيقافه عن العمل.

معلومات الأماكن المحيطة باستخدام «خرائط غوغل»

لا يقتصر استخدام تطبيق «خرائط غوغل» على رؤية المسارات والطرق ومعرفة ظروف المرور، بل يمكن للمستخدم الاستعانة به في استكشاف المنطقة المحيطة به في أي مكان يزوره، ومن ثم التعرف إلى أماكن تناول الطعام، وحركة المرور، وأجهزة الصراف الآلي، ومحطات الوقود.

وحسّنت «غوغل» في الإصدارات الحديثة من التطبيق هذه الخدمات بشكل كبير، وسهلت الوصول إليها، لذلك إذا كنت من مستخدمي تطبيق «خرائط غوغل» عبر الأجهزة العاملة بنظام تشغيل «آي أو إس»، فيمكنك الاطلاع السريع على معلومات المكان الذي تزوره من خلال فتح «خرائط غوغل» على جهازك، وتبدو الأيقونة الخاصة به في شكل خريطة.

توجه إلى نهاية الشاشة وانقر فوق تبويب: «الاستكشاف» Explore الذي تبدو الأيقونة الخاصة به في شكل «بالون»، لتشاهد المعلومات والصور الخاصة بالأماكن المحيطة بك، ثم انقر فوق تبويب: Commute الذي تبدو الأيقونة الخاصة به في شكل منزل خلفه مبنى آخر، لتخطط رحلة ذهابك يومياً للعمل أو العودة للمنزل، وتتعرف إلى حالة المرور والطرق.

انقر فوق تبويب: «لك» For you لتشاهد الاقتراحات التي يقدمها لك التطبيق لتوافقها مع الأماكن والمناسبات التي تفضلها، ثم اسحب علامة التبويب من أسفل إلى أعلى لتشاهد المزيد من المعلومات، وإن كان الأمر يحتاج إلى التمرير من اليسار لليمين في بعض التبويبات.

وأخيراً، يمكنك مشاهدة وضع الخريطة من خلال النقر فوق أي مكان عليها.