تحديث جديد يحل مشكلات «فيفالدي»

المصدر: أوسلو- د.ب.أ

أعلنت الشركة المطوّرة لمتصفح «فيفالدي» أن المتصفح حصل على تحديث جديد من شأنه حل بعض المشكلات، مثل عدم فتح بعض الصفحات أو عدم التوافق مع صفحات معينة على الإنترنت.

وأوضحت الشركة أن المسؤول عن تلك المشكلة في كثير من الحالات يتمثل في ما يعرف بمعلومات (User Agent)، والتي هي عبارة عن معلومات حول اسم وإصدار المتصفح، الذي يتم نقله لـ«سيرفر الويب» عند استدعاء المستخدم لإحدى الصفحات.

وأضافت أن ذلك يسمح لمشغلي المواقع بإظهار التحذيرات، التي تفيد بأن عرضهم تم تحسينه لمتصفحات معينة، وكذلك حظره لمتصفحات أخرى.

وأشارت الشركة إلى أنه لزيادة توافق متصفح «فيفالدي» لم يعد يتم نقل معلومات (User Agent) في الإصدار 2.10 الجديد.

يشار إلى أن «فيفالدي» يدعم أنظمة التشغيل «ويندوز» Windows و«ماك» Mac و«لينكس» Linux، فضلاً عن أنه يحتوي على الكثير من المميزات، ما جعله منافساً قوياً لمتصفحات الانترنت المشهورة، وهو من إنتاج المبرمج يون فون، صاحب متصفح «أوبرا» الذي جمع المزيد من الخصائص في «فيفالدي» ليصبح الأفضل عالمياً، حيث إنه يتميز بالسرعة العالية بالتصفح، كما أنه يتيح فتح العديد من علامات التبويب في وقت واحد.