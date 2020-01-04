المصدر: دبي ـــ الإمارا ت اليوم

إنشاء مجلدات جديدة في Gmail

تمتلئ تطبيقات البريد بميزات قد لا ينتبه لوجودها المستخدمون على الرغم من أنها توفر عليهم الكثير من الجهد، ومن ذلك ميزة إنشاء مجلدات جديدة في «بريد غوغل» Gmail لتصل إليها الرسائل الخاصة بموضوعات بعينها، بحيث يجد المستخدم كل ما يتعلق بموضوع ما ضمن مجلد واحد، لذلك إذا كنت من مستخدمي Gmail، فإن بمقدورك إنشاء مجلد جديد ضمن البريد، من خلال تسجيل الدخول إلى حسابك على Gmail عبر الويب، ثم توجه إلى لوح القوائم الوارد في الجانب الأيسر من الصفحة ومرر داخله حتى تصل إلى تبويب: «مزيد» More وانقر فوقه.

انقر بعد ذلك فوق خيار: «إنشاء تصنيف جديد» Create new label، وستظهر أمامك نافذة منبثقة تضم بعض حقول النص الفارغة، وهنا سجل في الحقل الأول الاسم الذي ترغب في إطلاقه على المجلد الجديد.

يمكنك أيضاً إنشاء مجلدات فرعية بالنقر داخل المربع الصغير المجاور لخيار: «التصنيف تحت» label under، وبعد الانتهاء من اختياراتك، انقر فوق زر: «إنشاء» Create.