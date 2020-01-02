المصدر: دبي ـــ الإمارا ت اليوم

تشارك المجلدات في تطبيق الملاحظات

إذا كنت من مستخدمي أجهزة الهاتف العاملة بنظام التشغيل «آي أو إس 13»، وأجهزة «آي باد» العاملة بنظام التشغيل «آي باد أو إس 13»، يمكنك تشارك المجلدات عبر «تطبيق الملاحظات» Notes app باتباع ما يلي: افتح التطبيق وانقر المجلد الذي ترغب في تشاركه مع الآخرين بشرط ألا يكون من المجلدات الافتراضية كمجلد المحتوى المحذوف أخيراً مثلاً أو ما شابه، لتظهر المجلدات التي أنشأتها عبر التطبيق، وبجوار كل منها بعض الأيقونات، وعندها انقر زر المزيد الذي تبدو الأيقونة الخاصة به في شكل ثلاث نقاط أفقية داخل دائرة بجوار المجلد المرغوب، وبعد ذلك ستظهر في نهاية الشاشة نافذة صغيرة، انقر داخلها فوق خيار «إضافة أشخاص» Add People، ومن ثم انقر أيقونة «خيارات المشاركة» Share Options في نهاية الجانب الأيسر من النافذة التالية لتحدد ما إذا كنت ستسمح للآخرين بالتعديل في المجلد أم بالاطلاع عليه فقط، وستظهر أمامك الوسائل التي يمكن استخدامها في عملية المشاركة. اختر التطبيق المرغوب ثم أدخل اسم الشخص الذي سترسل إليه المجلد، وانقر زر المشاركة.

زيادة حد الائتمان في «بطاقة أبل»

تلتزم شركة «أبل» بإعادة 3% من قيمة المشتريات للمشترين من متجر «آب ستور» ببطاقة (Apple Card)، كما تلتزم متاجر أخرى برد القيمة نفسها للمشترين بالبطاقة. وفي موسم العطلات الماضي رفعت «أبل» هذه النسبة إلى 6%، الأمر الذي دفع مستخدمي «بطاقة أبل» إلى التفكير في زيادة قيمة الائتمان في بطاقاتهم للتمتع بالميزات الطارئة والخصومات. فإذا كنت من مستخدمي «بطاقة أبل» ورغبت في زيادة حد الائتمان في بطاقتك، اتبع التالي: افتح «تطبيق المحفظة» Wallet app على هاتف «آي فون»، ثم انقر فوق «بطاقة أبل»، وتوجه إلى أعلى الجانب الأيمن من النافذة الجديدة، وانقر الأيقونة التي تبدو في شكل ثلاث نقاط أفقية متجاورة، ثم انقر فوق خيار «رسالة» Message، عندها اخبر ممثلي الدعم لـ«بطاقات أبل» برغبتك في زيادة حد الائتمان، علماً أن «أبل» تؤكد أن الأمر قد يحتاج إلى ستة أشهر أو أكثر من قبل شركائها لمراجعة سجل الائتمان الخاص بك. ومع ذلك يمكن أن تتم الموافقة على الأمر قبل ذلك.