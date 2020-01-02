«كوسبت» تكشف عن ساعة ذكية جديدة

المصدر: بكين - د.ب.أ

كشفت شركة «كوسبت» الصينية عن ساعتها الذكية (Prime SE) الجديدة بسعر يبلغ نحو 100 دولار (نحو 367 درهماً).

وأفادت الشركة بأن ساعتها الجديدة تأتي مزودة باثنتين من الكاميرات وخاصية (Face Unlock) لتحرير القفل بواسطة الوجه، موضحة أنها تشتمل على شاشة لمسية (IPS) قياس 1.6 بوصة، وبدقة وضوح 400×400 بيكسل.

وأضافت أنه تم تزويد الساعة بمعالج يعمل بسرعة 1.25 غيغاهرتز، مع ذاكرة وصول عشوائي سعة واحد غيغابايت وذاكرة داخلية سعة 16 غيغابايت تسمح بالعمل بنظام التشغيل «أندرويد 7.1.1».

وذكرت «كوسبت» أن ساعتها الجديدة تعتمد على بطارية سعة 1260 مللي أمبير/‏ ساعة تستمر في العمل لمدة 72 ساعة، فضلاً عن أنها تدعم تقنيات مثل «بلوتوث» و«4 جي» ونظام «جي بي إس»، كما أنها مزودة بمستشعر لقياس معدل ضربات القلب.