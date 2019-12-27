«آنكر» تكشف عن جهاز متعدد الوظائف

المصدر: بكين - د.ب.أ

أطلقت شركة «آنكر» الصينية جهازاً جديداً متعدد الوظائف، يشتمل على راديو ومنبه وسماعة «بلوتوث» بصوت «ستريو»، إضافة إلى شاحن لاسلكي بتقنية (Qi) لهواتف «أندرويد» و«آي فون».

وأفادت الشركة بأن الجهاز (Soundcore Wakey) الجديد يأتي بوزن 540 غراماً، ويتيح ميزة التنبيه عبر راديو FM والنغمات، كما أنه يتيح التمتع بنوم هانئ ليلاً، بفضل ميزة الضجيج الأبيض (White Noise)، وهو عبارة عن مجموعة الأصوات، التي تجمع كل الترددات، التي يستطيع الإنسان سماعها، والتي تقع في نطاق الطيف الترددي بين 20 إلى 20 ألف هرتز.

وأضافت أن الجهاز يشتمل على شاحن لاسلكي بتقنية Qi، يتيح للمستخدم إمكانية شحن هاتفه الذكي بشكل لاسلكي بقدرة حتى 10 واط، فضلاً عن منفذي (USB) ومنفذ (AUX-In)، مشيرة إلى أنه يدعم تقنية (Bluetooth 5.0)، كما يمكن التحكم به عبر تطبيق Soundcore.