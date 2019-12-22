فرنسا تغرِّم «غوغل» 150 مليون يورو لعدم شفافية قواعد الإعلان

المصدر: باريس - رويترز

غرم جهاز حماية المنافسة في فرنسا شركة «غوغل» 150 مليون يورو (167 مليون دولار)، أول من أمس، بسبب إساءة استغلال مركزها القوي إزاء المعلنين، قائلاً إنها طبقت قواعد تفتقر إلى الشفافية، وغيرتها كلما راق لها.

والغرامة تعد الأولى لجهاز المنافسة الفرنسي على شركة التكنولوجيا الأميركية، في عدد من الخلافات مع السلطات الفرنسية، وتأتي بينما تواجه «غوغل» تحقيقات متزايدة في ممارساتها على ضفتي الأطلسي.

وقالت «غوغل» إنها ستطعن على القرار.

واستغرقت تحقيقات الجهاز أربع سنوات، وأعقبت تقديم شكوى من «جيبميديا»، وهي شركة فرنسية تدير مواقع للتوقعات الجوية، وبيانات الشركات والأدلة.

وقالت «جيبميديا»: إن «غوغل» علقت حساب إعلانات «غوغل» الخاص بها، دون إخطار مسبق.

وأكد جهاز المنافسة أنه بتغييرها شروط وقواعد الاستخدام كيفما تشاء، أساءت «غوغل» استغلال مركزها المهيمن في السوق.

وقالت رئيسة الجهاز، إيسابيل دوسيلفا، في مؤتمر صحافي، إن «طريقة تطبيق القواعد تعطي (غوغل) قوة الحياة والموت على بعض الشركات الصغيرة، التي يتوقف بقاؤها على مثل هذه الخدمة».

وتابعت: «أحد أعظم مبادئ قانون المنافسة، هو أن القوة مسؤولية». وأضافت أنه «أيضاً شعار الرجل العنكبوت»، مشيرة إلى شخصية البطل الخارق الخيالية.

وأشار الجهاز الفرنسي إلى أن «غوغل» تفتقر إلى الوضوح، وإمكانية التنبؤ في تعريف قواعد إعلانات «غوغل»، وهي النافذة المتاحة أمام المعلنين الراغبين في الظهور على الجزء المدفوع الأجر من نتائج البحث.

وتابع أنه في ضوء حصتها السوقية، البالغة نحو 90% من نشاط البحث على الإنترنت، فإن على «غوغل» مسؤولية إتاحة الوصول العادل إلى خدمة إعلاناتها.