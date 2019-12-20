«أوكي» تطرح أول سماعة رأس لاسلكية مدمجة بسوار اللياقة

المصدر: لوس أنجلوس - د.ب.أ

كشفت شركة «أوكي» عن أول سماعة رأس لاسلكية مدمجة في سوار اللياقة البدنية.

وأوضحت الشركة الأميركية أن سماعة الرأس Airpower Wearbuds الجديدة، يتم نقلها وشحنها عن طريق سوار اللياقة البدنية الخاص بها، فيما يتم التحكم فيها عن طريق تطبيق خاص بها.

وأشارت «أوكي» إلى أن سماعة الرأس اللاسلكية الجديدة تدعم وظيفة التحكم الصوتي بوساطة الذكاء الاصطناعي، مع دعم تقنية «بلوتوث 5»، كما أنها مقاومة للماء وفقاً لفئة الحماية IPX6.

وأضافت أن سوار اللياقة البدنية نفسه يتمتع بمقاومة الماء وفقاً لفئة الحماية IPX5، لكن الشركة الأميركية لم تفصح عن أي بيانات بخصوص مقاومة الغبار والأتربة. ويتم التحكم في السماعة الجديدة عن طريق عناصر التحكم اللمسية، التي يمكن من خلالها ضبط شدة الصوت، وتغيير الأغنيات وتشغيلها أو إيقافها، كما يمكن الوصول إليها عن طريق مساعد الهاتف. وتبلغ فترة تشغيل البطارية 5.5 ساعات. ويوفر سوار اللياقة البدنية المرفق العديد من البيانات المهمة، مثل معدل نبضات القلب، واستهلاك السعرات الحرارية، وعدد الخطوات، ومراقبة النوم.