«كروم 79» يوفر ميزة التحقق من كلمات المرور

المصدر: ماونتن فيو - د.ب.أ

أعلنت شركة «غوغل» أن «الإصدار 79» الجديد من متصفحها «كروم» يأتي بميزة التحقق من كلمات المرور، حيث إنه سيحذر المستخدم إذا كان اسم المستخدم أو كلمة المرور غير آمنين.

وذكرت الشركة الأميركية أن الميزة الجديدة تسمح للمستخدم بمعرفة ما إذا كانت بيانات حسابه قد تمت قرصنتها أثناء خرق سابق للبيانات.

وأشارت إلى أن هذه الميزة كانت متاحة منذ مدة كبرنامج إضافي في «كروم»، أما الآن فقد أصبحت هذه الأداة مدمجة بشكل مباشر في متصفح «غوغل».

وأوضحت الشركة أن هذه الوظيفة تكون نشطة عند تسجيل الدخول إلى «كروم» باستخدام حساب «غوغل»، كما يوفر الإصدار الجديد من «كروم» للمستخدم حماية أفضل من خدع التصيد.