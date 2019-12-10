«ريزر» تكشف عن «لاب توب» بقوة حوسبة فائقة

المصدر: كاليفورنيا - د.ب.أ

أعلنت شركة «ريزر» الأميركية، أمس، عن إطلاق جهاز حاسب محمول جديد، بقوة حوسبة فائقة مع شاشة (OLED)، قياس 15.6 بوصة تعمل بتقنية 4K (3840 x 2160 بيكسل)، ومنفذ (Thunderbolt 3).

وأوضحت الشركة أن «اللاب توب» الجديد (Blade 15 Studio Edition) يتطابق بشكل أساسي مع الموديل (Blade 15 Advanced) المخصص لعشاق الألعاب، مشيرة إلى أن الجهاز الجديد يعتمد على معالجات «إنتل Core-i7-9750H»، وبطاقة الرسوميات «نفيديا Quadro-RTX-5000-Max-Q».

وأضافت أن ذاكرة التجهيزات التقنية تشتمل على ذاكرة وصول عشوائي (VRAM) بسعة 16 و32 غيغابايت، وذاكرة داخلية (NVMe-SSD) بسعة تخزينية تصل إلى واحد تيرابايت، مع ثلاثة منافذ (USB 3.2)، ومقبس السماعة، ومنفذ (Thunderbolt 3)، ومنفذ (HDMI)، إضافة إلى منفذ (Mini DisplayPort).

وذكرت الشركة الأميركية أنها جهزت لوحة المفاتيح بإضاءة RGB، لكنها لم تفصح عن أي معلومات بخصوص أسعار جهاز «اللاب توب» الجديد في أسواق المنطقة العربية.