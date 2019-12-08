«اتصالات» تحرز سرعات قياسية عبر شبكة الجيل الخامس المستقلة

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة «اتصالات» أمس، عن تمكنها من إحراز سرعة قياسية جديدة لشبكة الجيل الخامس المستقلة، حيث وصلت سرعات التحميل إلى 3.1 غيغابت في الثانية، لتكون بذلك أول مشغل في العالم يحرز هذه السرعة عبر شبكة الجيل الخامس المستقلة (Standalone 5G)التي تعتمد على المعايير الشبكية المخصصة للجيل الخامس.

وأكدت الشركة في بيان أمس، أن الإنجاز الجديد يأتي ضمن سلسلة متتالية من إنجازات «اتصالات» في مجال شبكات الجيل الخامس، التي قامت الشركة بتفعيلها بصورة تدريجية على مدى السنوات القليلة الماضية، وقد تمت هذه التجربة عبر نطاق ترددي 200 ميغاهيرتز، وباستخدام هواتف متحركة ذكية تدعم شبكة الجيل الخامس.

وقال نائب أول الرئيس لشبكات الهاتف المتحرك في «مجموعة اتصالات»، المهندس سعيد الزرعوني: «نقدّم في (اتصالات) لعملائنا في القطاعات كافة، أجود ما توفره التكنولوجيا العالمية، ونعزّز موقعنا الريادي كأقوى شركة في قطاع الاتصالات في المنطقة عبر هذا الإنجاز الذي سيقدم لعملائنا شبكة الجيل الخامس المتطورة والمعتمدة بالكامل على المعايير الهندسية التي صممت لها خصيصاً، حيث إنها شبكة مستقلة وقائمة بذاتها للجيل الخامس وتتفوق على شبكة الجيل الخامس المعتمدة على معايير الجيل الرابع من حيث السرعة وزمن الاستجابة الأكثر انخفاضاً، وهو نجاح مميز لـ(اتصالات) يخلق عهداً جديداً من الحلول الرقمية المبتكرة والمتطورة التي ستفي بمتطلبات عملائنا كافة سواء كانوا أفراداً أو مؤسسات، كما ستعزّز من موقع دولة الإمارات الريادي في مجال التقنيات الحديثة والتحول الرقمي».

وأضاف الزرعوني: «سعداء بتحقيق هذا النجاح المميز الذي يضاف إلى سلسة إنجازات (اتصالات) في مجال شبكات الجيل الخامس والتقنيات المتقدمة المعتمدة عليها، وهو جزء من الجهود الدؤوبة والمتواصلة التي تقوم بها (اتصالات) للارتقاء بموقعها الريادي في مضمار التقنيات الرقمية وشبكات الجيل الخامس، حيث تتيح تلك التقنيات إمكانية (الترفيع) عبر معادلات برمجية من شبكة الجيل الخامس غير المستقلة (NSA 5G)إلى تلك المستقلة القائمة بذاتها (Standalone 5G)».