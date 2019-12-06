«فيليبس» تطلق شاشة جديدة دون حواف

المصدر: أمستردام - د.ب.أ

أعلنت شركة «فيليبس» الهولندية، أمس، عن إطلاق شاشة جديدة تمتاز بتصميم دون حواف تقريباً، وتعمل بتقنية فائقة الوضوح (Quad HD)، وتأتي مع منفذ (USB-C).

وذكرت الشركة أن الشاشة (Moda 276C8) مزودة بلوحة IPS قياس 27 بوصة، مشيرة إلى أن سُمك إطار الشاشة لا يتعدى 6.1 ميليمترات.

وأفادت بأن الشاشة الجديدة التي يبلغ سعرها 369 يورو (نحو 1550 درهماً)، تهدف إلى تلبية متطلبات عشاق الألعاب من خلال العديد من التقنيات المتطورة، مثل: (AMD FreeSync)، ووضع (LowBlue)، وتقنية (EasyRead)، التي تحد من إجهاد العين أثناء العمل على الشاشة لساعات طويلة.

وأوضحت «فيليبس» أن باقة التجهيزات التقنية في الشاشة تشتمل على منفذ (USB-C 3.2) من الجيل الأول، الذي يتيح إمكانية إمداد أجهزة الـ«لاب توب» بالتيار الكهربائي بقدرة 65 واط، إضافة إلى منفذ (HDMI 1.4)، ومنفذ (HDMI 2.0)، ومخرج الصوت، لافتة إلى أنه على الرغم من توافر زر الإيقاف والتشغيل بالشاشة الجديدة، إلا أنها تستهلك تيار 0.3 واط في حالة الإيقاف.