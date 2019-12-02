الجيل الثالث من «أوزموDJI» يزيد من محاور الاحترافية في التصوير

المصدر: الإمارات اليوم - دبي

كشف شركة DJI الرائدة في مجال تكنولوجيا الكاميرات الإبداعية، أخيراً، عن أحدث إضافة إلى سلسلة (Osmo) الشهيرة، عبر طرحها لجهاز (Osmo Mobile3)، وهو جهاز تثبيت الهاتف المحمول القابل للطي.

في النسخة الثالثة من (Osmo Mobile) لم يعد الجهاز ذراعاً قابلاً للطي فقط، بل تم تمييزه بتصميم جديد يجعل عملية التشغيل فعالة للغاية، كما يتضمن عناصر تحكم حيوية يمكنها تسهيل العمل بواسطة الجهاز بيد واحدة للحصول على صور وفيديوهات بدقة عالية.

ومن ميزات Osmo Mobile3 تمكين المستخدمين من العمل على أزرار مختصرة مريحة على المقبض، وهذه الأزرار تتيح التحكم بسهولة في حركة جهاز التثبيت، والخدمات الأخرى التي تستخدم في التصوير الفوتوغرافي والفيديو.

وقد تم تسهيل عمل زر التدوير السريع (Quick Roll) ليعطي حركة الدوران بالاتجاه العمودي والأفقي عن طريق الضغط على زر الوضع (Mode) مرتين دون الحاجة إلى إزالة الجهاز المحمول، وهي خدمة ظهرت أكثر سهولة من النسختين السابقتين لـ Osmo Mobile.

الجهاز تم إعادة تصميمه بحيث لا يعيق عملية التوصيل بمنافذ الشحن والصوت، ما يتيح سهولة الشحن واستخدام ميكروفونات خارجية عدة حسب حاجة المستخدم.

أما بالنسبة للمساعدة في التقاط صور السيلفي، فيساعد المقبض المخصص لهذه الغاية على تقديم خدمة الحركة بثبات وجودة عالية عن طريق قفل الاتجاه، وتدوير الذراع لالتقاط صور السيلفي.

ويمكن للمستخدمين – باستخدام المسار النشط (ActiveTrack) – النقر على المشغل مرة واحدة، ليبدأ (Osmo Mobile 3) التتبع مع الحفاظ على محور الإطار بالنسبة للفيديو.

وفيما يُعنى بخاصية التقريب والبعد، فيمكن الحصول على حركة سلسلة باستخدام شريط التمرير المخصص على جانب جهاز التثبيت دون الحاجة إلى لمس شاشة الجهاز المحمول، وهي طريقة أصبحت أسهل من الموديلات السابقة التي كانت تعتمد غالباً على لمس الشاشة للتقريب أو البعد.

ويتوفر للمستخدمين خيار تخصيص سرعة التكبير أو التصغير استناداً إلى ما يفضله المستخدم، فيما يتوافر (Osmo Mobile 3) على تطبيق (DJI Mimo)، ويمكن من خلاله الاستفادة من أوضاع مبرمجة مسبقاً، بحيث يتم توصيل الجهاز باستخدام (Bluetooth) للاستفادة من ميزات عدة.