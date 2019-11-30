«ديل إكس بي إس 13» الأفضل بين 400 حاسب محمول خلال 2019

المصدر: القاهرة - الإمارات اليوم

في واحد من أكبر تحليلات المقارنة بين الحواسيب المحمولة المطروحة في الأسواق العالمية، فاز حاسب «إكس بي إس 13» من شركة «ديل»، بمرتبة «الأفضل» بصفة عامة بين حواسيب عام 2019 المحمولة، بفضل جودة وقوة المكونات الداخلية الأساسية التي جعلته فائق الأداء، فضلاً عن التصميم الجذاب للإطار الرفيع الذي جعله مقبولاً إلى حد كبير، إلى جانب لوحة المفاتيح ولوحة اللمس التي تم بناؤها جيداً، وعمر البطارية الطويل.

جاء ذلك في المراجعات والاختبارات السنوية للحواسيب المحمولة التي يجريها موقع «ديجيتال تريند» لسوق الحواسيب المحمولة، التي أجريت للعام الجاري على 400 حاسب محمول من مختلف الطرز المقدمة من مختلف الشركات العاملة بالأسواق، ونشرت القوائم النهائية للتقييمات على الموقع: (digitaltrends.com/‏‏‏‏computing/‏‏‏‏best-laptops). وفي الوقت نفسه أعلن محللو «ديجيتال تريند» فوز ثمانية حواسيب محمولة أخرى بمراتب الافضل المتخصصة، حيث فاز الحاسب «أسوس زين بوك 13» بمرتبة أفضل حاسب محمول للطلاب و«مايكروسوفت سيرفس برو 7» بمرتبة أفضل حاسبات فئة «2 بـ1»، و«لينوفو ثينك باد اكس 1» بمرتبة أفضل حاسب محمول لرجال الأعمال، و«أسوس اسبير إي 15» بمرتبة الأفضل في الميزانية والسعر، و«رازر بليد 14» بمرتبة أفضل حاسب محمول للألعاب، و«أبل ماك برو» بمرتبة الافضل في تحرير الصور، و«بيكسل بوك جو» بمرتبة الافضل في فئة حواسيب «كروم بوك»، والحاسب «ديل اكس بي إس 15» بمرتبة الأفضل في تحرير الفيديو.

وجاءت نتائج التقييمات كما يلي:

أفضل حاسب في 2019

فاز الحاسب «ديل إكس بي إس 13» كأفضل حاسب محمول في عام 2019، لكونه سريعاً وجذاباً وعالي الأداء وبسعر معقول، كما أنه تخلص من نقطة الضعف الخاصة بكاميرا الـ«ويب»، التي كانت تمثل مشكلة لمن يرغبون بعقد مؤتمرات الفيديو، حيث قامت شركة «ديل» بحل المشكلة من خلال هندسة كاميرا «ويب» أصغر وأعلى في المواصفات دون تغيير في التصميم، ما جعله يحافظ على مظهره الحديث. ومن ميزات هذا الجهاز أيضاً لوحة اللمس كبيرة المساحة، والكفاءة في استخدام الطاقة التي تجعله يستخدم طوال اليوم، والأمر نفسه ينطبق على الأداء، إذ يواصل الحل الحراري من «ديل» دفع وحدات المعالجة المركزية إلى آفاق جديدة، كما أنه يتيح اثنين تيرابايت من البيانات وشاشة بتقنية (4 كيه). ومع كل ذلك هو أقل سعراً من منافساته، حيث تبدأ أسعاره من 900 دولار (نحو 3300 درهم).

الأفضل بين «كروم بوك»

تواصل فئة حواسيب «كروم بوك» المحمولة انتشارها وتوسعها بين المستخدمين، لاسيما بين الذين يحتاجون للوظائف الأساسية للحاسب فقط، ويرغبون بشراء حاسب محمول رخيص كحاسب ثانٍ لديهم. وفي هذه الفئة فاز جهاز «غوغل بيكسل بوك جو» بمرتبة الافضل، كونه مصمماً بشكل جميل، يتمتع بوزن خفيف مع عمر بطارية طويل، وسعر يبلغ 649 دولاراً (نحو 2380 درهماً).

الأفضل بفئة «2 بـ1»

فاز بمرتبة الأفضل في فئة «2 بـ1» حاسب «مايكروسوفت سيرفس برو 7»، باعتباره أفضل حاسب يجمع بين صفات الحاسب المحمول والحاسب اللوحي في آنٍ واحد، من خلال تصميم جيد مكتمل بشاشة جميلة وعالية الدقة، وهيكل صلب متين، ومعالجات «إنتل آيس ليك» من الجيل العاشر.

الأفضل لرجال الأعمال

فاز بفئة الأفضل لرجال الأعمال الحاسب المحمول «لينوفو ثينك باد إكس 1 إكستريم»، بعدما أثبت انه الحاسب الأكثر موثوقية، ومن ثم فهو يناسب أكثر المحترفين من رجال الأعمال الذين يرغبون في السرعة والشاشة الرائعة، مع المتانة والدعم الكبير من وحدات معالجة مركزية سريعة للغاية مثل «إنتل كور آي 7» سداسية النواة، وبطاقة رسوميات «إنفيديا جي فورس جي تي إكس 1050 تي آي».

أفضل ميزانية

تمنح مرتبة أفضل ميزانية للحاسب الذي يحقق أفضل إمكانات وأفضل ميزانية وسعر في الوقت نفسه، وفاز بها الحاسب المحمول «آيسر سباير إي 15»، كونه يقدم أداء جيداً، متبوعاً بمجموعة كاملة من الميزات المعتادة، مقابل سعر يبلغ 649 دولاراً (نحو 2380 درهماً). كما أنه يعمل بمعالج «كور آي 5» ثماني المحاور، وذاكرة الكترونية ثمانية غيغابايت، وبطاقة رسوميات «إنفيديا إم إكس 150» عالية المواصفات، مع شاشة عالية الجودة بشكل مدهش، توفر درجة أكبر من التباين مقارنة بالعديد من الحواسيب المتميزة.

الأفضل للألعاب

فاز بمرتبة الأفضل للألعاب، الحاسب «رازر بليد 15»، بعدما أثبت في الاختبارات أنه يوفر تجربة لعب رائعة أثناء التنقل، وفي الوقت نفسه هو جيد التصميم من الخارج، حتى إن الكثيرين قد لا يعرفون أنه حاسب محمول للألعاب، فهو خفيف ورفيع، ومزود بإطارات رقيقة ولوحة مفاتيح على مستوى عالمي ولوحة اللمس، إضافة إلى شاشة ساطعة وحيوية بحجم 15 بوصة.

الأفضل لتحرير الفيديو

فاز حاسب «ديل إكس بي إس 15» بمرتبة الافضل لتحرير الفيديو بكفاءة وسرعة تناسب المحترفين من محرري الفيديو، الذين يريدون مكونات قوية وشاشة كبيرة وجميلة لعرض كل من النتائج وواجهة التطبيق المفضلة، وذلك بفضل شاشة 15 بوصة، وحركة الإطار الرقيق، ومعالج «كور آي 9» ثماني النواة، وأحدث بطاقات الرسوميات من «إنفيديا»، وهي «جي تي إكس 1650».

الأفضل لتحرير الصور

فاز حاسب «أبل ماك برو» بمرتبة الأفضل لتحرير الصور، لاسيما للذين يعملون اثناء التنقل، لكونه يقدم شاشة مثالية للصور، ومعالجاً بمواصفات تساعد على تحرير الصور بسرعة وكفاءة، ويضمن تشغيل أفضل برامج تحرير الصور على نظام تشغيل «ماكنتوش». وثبت في الاختبارات أنه يحافظ على التركيز لدى المحترفين المبدعين، ويوفر الكثير من الطاقة.

الأفضل للطلاب

فاز بمرتبة الأفضل للطلاب، حاسب «أسوس زين بوك 13 يو إكس 333»، باعتباره الأنسب لطلاب المدارس الثانوية والكليات الذين يحتاجون إلى حاسب خفيف قابل للحمل، وطويل في عمر بطاريته، بميزانية معقولة تقل عن 850 دولاراً (3120 درهماً). وإضافة إلى ذلك فهو حاسب ذو مظهر رائع يحافظ على الإضاءة والأناقة، ويعمل بمعالج «إنتل كور آي 5» من الجيل الثامن وذاكرة وصول عشوائي سعتها ثمانية غيغابايت، ومحرك أقراص صلبة سعة 256 غيغابايت.