إضافة علامة التأشير إلى مستندات «بوربوينت»

المصدر: الامارات اليوم

تكشف «علامة التأشير» Check Mark، في كثير من الأحيان، اختيار عنصر بعينه من بين مجموعة من العناصر، لذا تكتسب أهمية خاصة في أنواع كثيرة من المستندات، كما هو الحال مع المستندات المعدة باستخدام برنامج «بوربوينت» Powerpoint. فإذا كنت من مستخدمي هذا البرنامج، فإن بمقدورك إضافة علامة التأشير إلى المستندات باتباع التالي: افتح المحاضرة التي أعددتها باستخدام البرنامج، واختر الشريحة التي تفضل إضافة علامة التأشير إليها من بين عمود الشرائح الوارد يسار النافذة، ثم انقر فوق قائمة «الإدراج» Insert ضمن شريط القوائم أعلى الشاشة.

ومن ثم انقر داخل مربع النص الذي تريد إضافة العلامة إليه، أو انقر زر «مربع النص» Text Box لإضافة مربع جديد للكتابة وانقر داخله، وبعدها توجه إلى قسم الرموز وانقر زر «الرمز» Symbol، ثم انقر داخل النافذة الجديدة فوق القائمة المنسدلة الخاصة بالخط ومرر للأسفل وانقر خيار Wingdings، ثم مرر للأسفل داخل قائمة الرموز والأشكال، وانقر علامة التأشير ثم فوق زر الإدراج.