«لكزس» و«بيجو» تكشفان عن سيارتين كهربائيتين

المصدر: غوانزو - باريس - د.ب. أ

كشفت شركة «لكزس» عن سيارتها «UX 300e» الجديدة، التي تعد باكورة إنتاجها من السيارات الكهربائية الخالصة، وذلك خلال فعاليات معرض غوانزو الدولي للسيارات.

وأوضحت الشركة اليابانية أن السيارة الجديدة التي تنتمي لفئة سيارات الطرق الوعرة المدمجة، تعتمد على سواعد محرك كهربائي على المحور الأمامي، غير أنها لم تفصح بعد عن قوته. وأشارت إلى أن جهود المحرك تتضافر مع بطارية سعة 54.3 كيلوواط/‏‏ساعة توفر مدى سير يبلغ 400 كيلومتر.

ولم تفصح «لكزس» بعد عن معدلات أداء سيارتها الجديدة، التي من المقرر طرحها العام المقبل، كما أنها لم تكشف عن أسعارها.

إلى ذلك، أطلقت شركة «بيجو» الفرنسية سيارتها الكهربائية الجديدة التي تنتمي لفئة السيارات الخدمية. وأفادت بأنه تتوافر للسيارة بطاريتان سعة 50 كيلوواط/‏‏ساعة و75 كيلوواط/‏‏ساعة، مع مدى سير 200 و300 كيلومتر.