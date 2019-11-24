«ريزر» تطلق سماعاتَي رأس جديدتين لعشاق الألعاب

المصدر: سان دييغو - د.ب.أ

أطلقت شركة «ريزر» الأميركية، سماعتَي رأس جديدتين مخصصتين لعشاق الألعاب.

وأوضحت الشركة أن السماعة الأولى «Kraken Ultimate» تعتمد على تقنية الصوت «THX Spatial Audio»، من أجل الاستمتاع بصوت فائق النقاء، فيما تأتي السماعة الثانية «Kraken X USB» بإضاءة باللون الأخضر على وسادات الأذن، مع تقنية الصوت المحيطي المجسم.

وأضافت أن سماعة «Kraken Ultimate» الجديدة توفر لعشاق الألعاب صوتاً بدقة فائقة، لتحديد موقع الضوضاء أثناء اللعب، إذ يتم تحديد الصوت في قطر 360 درجة، لتحسين عملية الإدراك والغوص أكثر في الألعاب التنافسية، مبينة أن تجهيزات السماعة تشتمل على مشغل 50 ملم مصمم خصيصاً لكي يصدح الصوت بشكل أكثر واقعية، وتوفير تجربة صوتية فائقة، فضلاً عن تزويدها بميكروفون إلغاء الضوضاء النشطة، بحيث يتم التعرف إلى الضوضاء الخلفية أثناء التحدث وفلترتها. وأعلنت الشركة عن توافر السماعة «Kraken Ultimate» بسعر 130 دولاراً (نحو 477 درهماً)، بينما تأتي السماعة «Razer Kraken X USB» بسعر 60 دولاراً (نحو 220 درهماً).