«فوسيل» تطلق ساعات ذكية جديدة

المصدر: تكساس - د.ب.أ

أعلنت شركة «فوسيل»، الأميركية، عن مجموعة جديدة من الساعات الذكية الهجين، كثمرة تعاونها مع شركة «غوغل».

وأوضحت الشركة أن الطرازين (Charter HR) و(Collider HR) الجديدين يمتازان بشاشة من الحبر الإلكتروني الموفرة للطاقة، وتعمل باستمرار مع مستشعر لقياس معدل نبضات القلب، وبطارية تمتد فترة تشغيلها لنحو أسبوعين.

وأضافت أنه إلى جانب المظهر الكلاسيكي، من خلال عقارب الساعة الميكانيكية، توفر الشاشة في الساعات الذكية الجديدة إمكانية إظهار الرسائل النصية الواردة وإشعارات التطبيقات.

وذكرت أنه علاوة على ذلك، يتم عرض المعلومات السياقية، مثل تحديثات الطقس، وبيان الوقت في منطقة زمنية ثانية، وتتبع تفصيلي مع إظهار البيانات الصحية، مثل معدل نبضات القلب، وعدد الخطوات، ومعدل حرق السعرات الحرارية، ودقائق النشاط وتسجيل التدريبات ومراحل النوم، وإظهار التقدم في تحقيق هدف التمرين، خلال فترة زمنية محددة.