المصدر: الامارات اليوم - دبي

أرشفة الرسائل المتبادلة عبر «يوتيوب»

عندما يدخل المستخدم إلى الصفحة الرئيسة من موقع «يوتيوب»، يجد مجموعة من الأيقونات في أعلى الشاشة، إحداها تحمل شكل دائرة تحتوي على سهم صغير. وعند التمرير فوق الأيقونة تظهر للمستخدم كلمة الرسائل، حيث يمكنه أن يرسل رسائل مباشرة للآخرين عبر «يوتيوب». لكن شركة «غوغل» أعلنت إيقاف هذه الخدمة، وسمحت للمستخدمين بحفظ نسخة من الرسائل التي تبادلوها مع الآخرين عبر هذا الملمح إذا رغبوا في ذلك. فإذا كنت استخدمت هذه الميزة من قبل، وترغب في حفظ نسخة من رسائلك المتبادلة مع الغير من خلالها عبر الحاسب، فاتبع ما يلي: توجه إلى الرابط الخاص بتنزيل البيانات من حسابك على «غوغل» وهو: (https:/‏‏/‏‏bit.ly/‏‏2NU1wTk)، ثم انتقل إلى قسم «يوتيوب» داخل النافذة الجديدة، وتجده تحت تبويب «المنتجات»، ومن ثم انقر زر «كل البيانات المدرجة» لتختار البيانات التي ترغب في الاحتفاظ بها، وبعدها أوقف اختيار كل البيانات في ما عدا المحادثات «Chats» ثم انقر خيار الموافقة، ومن ثم انقر خيار الخطوة التالية وإنشاء أرشيف.

تعديل المقاطع الصوتية في «ماك»

يحتاج المستخدم، أحياناً، أثناء إضافة تأثير صوتي أو خلفية موسيقية لفيلم معين عبر تطبيق Imovie، إلى تعديل بعض المقاطع أو ضبطها بشكل معين. ولحسن الحظ فإن هذا التطبيق الخاص بأجهزة «ماك» و«آي أو إس» يقدم ملامح متنوعة لتحرير المقاطع الصوتية، بحيث يتم تغيير السرعة أو تعديل الصوت أو حذف بعض المقاطع. فإذا كنت من مستخدمي التطبيق ورغبت في تقصير أو تطويل بعض المقاطع الصوتية، فاتبع الآتي: حدد المقطع الذي ترغب في تعديل مدته بالجدول الزمني Timeline للفيديو، ثم اسحب إحدى حافتي المقطع إلى اليمين أو اليسار بحسب رغبتك، وبموجب ذلك ستظهر مدة التغيير الذي سيتم على طول المقطع، استناداً إلى حجم السحب الذي قمت به. وعند الانتهاء ستشاهد مدة العرض الجديدة للمقطع فوق مستطيل ذي خلفية بيضاء بأعلى الجانب الأيسر منه. ويمكنك ضبط مدة المقطع إلى وقت محدد، باختيار المقطع من الشريط الزمني الخاص بمقاطع الفيلم، ثم النقر فوق خيار المعلومات الخاصة بالمقطع الذي تبدو الأيقونة الخاصة به في شكل حرف «i» في أعلى الجانب الأيمن من نافذة العرض.