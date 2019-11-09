«آنكر» تُطلق مكنسة «روبوت» بوظائف ملاحة ذكية

المصدر: بكين - د.ب.أ

أطلقت شركة «آنكر» الصينية المكنسة الروبوت eufy RoboVac G10 Hybrid الجديدة، التي يمكن استعمالها كممسحة، فضلاً عن وظيفة المكنسة الكهربائية المتنقلة.

وأوضحت الشركة أن المكنسة الجديدة تمتاز بقوة شفط محسنة مقارنة بالموديلات السابقة، إضافة إلى العديد من وظائف الملاحة الذكية، كما يمكن لها القيام بمسح الأرضيات بفضل وظيفة المسح المدمجة.

وأضافت «آنكر» أن المكنسة «الروبوت» الجديدة تعمل بقدرة شفط تبلغ 2000 باسكال، وبفضل وظيفة الشفط والمسح «Hybrid 2-in-1» فإنه يمكن للمكنسة العمل على أنواع مختلفة من الأسطح، إضافة إلى مسح الأرضيات الصلبة لتنظيفها.

وتمتد فترة تشغيل البطارية في المكنسة «الروبوت» إلى 100 دقيقة، مع وجود فلتر فائق الأداء، ودعم المساعد الصوتي Alexa من «أمازون»، وAssistent من «غوغل».