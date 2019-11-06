«ريزر» تكشف عن سماعة رأس لاسلكية

المصدر: سان دييغو - د.ب.أ

كشفت شركة «ريزر» عن سماعة رأس لاسلكية لعشاق الألعاب، بسعر يبلغ نحو 100 دولار (367 درهماً).

وأفادت الشركة الأميركية بأن سماعة الرأس الجديدة من نوع In-Ear، وتعتمد على تقنية «بلوتوث 5.0»، كما تمتاز بزمن كُمون منخفض للغاية في وضع اللعب، مع توفير صوت فائق النقاء، حيث تروج الشركة لسماعتها الجديدة من خلال زمن كمون يبلغ 60 مللي ثانية.

وذكرت أن السماعة الجديدة تأتي بتصميم مشابه لسماعة «أبل» AirPods Pro، مع التمتع بفئة الحماية IPX4 ضد التعرق ورذاذ الماء، كما تم تجهيز السماعة بمشغل 13 ملليمتراً، يغطي مدى تردد من 20 هرتز إلى 20 كيلوهرتز.

وأوضحت الشركة أن فترة تشغيل البطارية في سماعة الرأس الجديدة تمتد حتى ثلاث ساعات، فيما تتيح علبة الشحن المرفقة إمكانية شحن السماعة أربع مرات، وبالتالي فإن فترة التشغيل الإجمالي تصل إلى 15 ساعة.