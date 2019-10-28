المصدر: الامارات اليوم

إجراءات للاستفادة من خدمات الـ«ويب»

يسعى مستخدمو الإنترنت المحترفون إلى بعض الإجراءات التي تمكنهم من الوصول لأهدافهم بسهولة عبر الـ«ويب»، فإذا كنت أحد هؤلاء فإنك تستطيع زيادة الفوائد من الـ«ويب» من خلال الإجراءت التالية: للوصول إلى صفحة محرك بحث «غوغل» الخاصة ببلدك مباشرة، انقر فوق الرابط «https:/‏‏‏‏/‏‏‏‏www.google.com»، وعندما تقوم بزيارة مواقع خطوط الطيران أو حجوزات الفنادق، استخدم ميزة التصفح الخفي في المتصفح لأن الأسعار المعروضة ترتفع تدريجياً مع تكرار زياراتك لتلك المواقع.

ولقراءة مقالات «ويكيبيديا» التي تتصل بالمكان الذي تتواجد فيه، انقر فوق الرابط «https:/‏‏‏‏/‏‏‏‏en.wikipedia.org»

كما أنك تستطيع إنشاء كتاب يحتوي على صفحة خاصة بالفهارس إلى جانب المحتوى من خلال مقالة واحدة على «ويكيبيديا» بالنقر فوق خيار «create a book» ضمن شريط القوائم الجانبي في الموسوعة.

ويمكنك النقر فوق زري «control وback space» لتتمكن من حذف الكلمة التي كتبتها بالكامل بدلاً من حذف حرف واحد فقط في كل مرة.

إعادة تفعيل التدوير التلقائي في «آي باد»

يسمح ملمح التدوير التلقائي للشاشة في أجهزة «آي باد» بتغيير وضع الشاشة تلقائياً من الوضع الرأسي إلى الوضع الأفقي أو العكس عند تحريك الجهاز، لكن أحياناً يعاني البعض من توقف هذا الملمح دون معرفة السبب. والحقيقة أن الأمر قد يعود إلى تغيير الإعدادات الخاصة بعمل الملمح، فيتم تثبيته على أي من الوضعين، فإذا تعرضت لهذا الموقف، فتأكد أولاً من أن المفتاح الخاص بالملمح غير مثبت على الوضع الأفقي أو على الوضع الرأسي، وذلك باتباع الآتي: مرر من أعلى الجانب الأيمن من الشاشة إلى الأسفل للوصول إلى مركز التحكم في الأجهزة التي تعمل بنظامي التشغيل «آي أو إس 12» و«آي أو إس 13»، وإذا كنت تستخدم أجهزة «آي باد» العاملة بـ«آي أو إس 11»، فانقر مرتين فوق زر الشاشة الرئيسة للوصول إلى مبدل التطبيقات ومركز التحكم الموجود على اليمين.

أما إذا كنت تستخدم الأجهزة العاملة بـ«آي أو إس 10» والإصدارات السابقة، فمرر من نهاية الشاشة في اتجاه الأعلى، ثم انقر فوق قفل التدوير لإعادته للعمل.