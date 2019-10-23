«بوكيت بوك» تكشف عن قارئ كتب إلكترونية جديد

المصدر: لوجانو - د.ب.أ

كشفت شركة «بوكيت بوك» السويسرية، عن قارئ الكتب الإلكترونية (InkPad X) الجديد، مشيرة إلى أنه يمتاز بشاشة كبيرة قياس 10.3 بوصات.

وأوضحت الشركة أن شاشة قارئ الكتب الجديد تدعم تقنية (E Ink Carta) وتتمتع بدقة وضوح (1404×1872 بيكسل)، ما يعني 277 نقطة في البوصة.

وأضافت «بوكيت بوك» أن وزن الجهاز يبلغ 300 غرام، مبينة أن عملية استعمال الجهاز تتم عن طريق اللمس أو عن طريق الأزرار الموجودة أسفل الجهاز.

وذكرت أن الجهاز مزود بمعالج مزدوج تصل سرعته إلى 1 غيغاهرتز، إضافة إلى ذاكرة وصول عشوائي سعة 1 غيغابايت، في حين تبلغ سعة الذاكرة الداخلية 32 غيغابايت.

وأفادت الشركة بأنه إلى جانب تنسيقات الكتب الإلكترونية المعتادة يدعم الجهاز الجديد ملفات PDF والملفات النصية المحمية، كما يدعم شبكة (WiFi) اللاسلكية.

ولفتت إلى أنه من المقرر طرح قارئ الكتب الإلكترونية الجديد في الأسواق خلال الشهر المقبل بسعر يبلغ 419 يورو (نحو 1760 درهماً)