«أمازون» تطرح قارئ كتب إلكترونية للأطفال

المصدر: سياتل ــ د.ب.أ

أعلنت «شركة أمازون الأميركية» عن إطلاق قارئ الكتب الإلكترونية Kindle Kids Edition الجديد لإتاحة تجربة قراءة ممتعة للأطفال.

وأوضحت الشركة أن الجهاز الجديد يشتمل على غطاء مناسب للأطفال، مع عضوية في خدمة «أمازون»FreeTime Unlimited لمدة عام، مع ضمان لمدة سنتين يتم استبداله مجاناً في حالة حدوث أي تلفيات.

وتشتمل باقة التجهيزات لقارئ الكتب الإلكترونية الجديد على شاشة الحبر الإلكتروني قياس ست بوصات، تعمل بدقة وضوح 167 نقطة في البوصة المربعة، مع ضوء أمامي قابل للضبط، وتستمر فترة تشغيل البطارية لمدة أسابيع، إضافة إلى إمكانية الاستماع إلى الكتب المفضلة من Audible عن طريق سماعة الرأس «بلوتوث» أو السماعة اللاسلكية.

ويتوافر الجهاز الجديد بدءاً من 30 أكتوبر الجاري بسعر يبلغ نحو 110 دولارات (نحو 403 دراهم).