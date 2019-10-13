المصدر: دبي ـــ الإمارا ت اليوم

الاحتفاظ بأيقونات المواقع ضمن الإشارات المرجعية

حاول متصفح BRAVE الاستفادة من خبرات المتصفحات السابقة وجمع كل المزايا لمستخدمي هذه المتصفحات والابتعاد عن الأدوات والملامح التي لم تحظَ بإعجابهم. ومن ذلك مثلاً ملمح شريط الإشارات المرجعيةBOOKMARKS BAR. إلا أن ضيق هذا الشريط ورغبة المستخدم في حفظ أكبر قدر من المواقع به يفرض على المستخدم الاحتفاظ بالأيقونة الخاصة بالموقع فقط من دون الاسم الخاص بالموقع. والمتصفح يتيح للمستخدم هذه الميزة. فإذا رغبت في إخفاء أسماء المواقع وروابطها والاحتفاظ بأيقونة الموقع فقط، اتبع هذه الخطوات:

• افتح متصفح BRAVE، ثم توجه إلى شريط الإشارات المرجعية تحت شريط العناوين في أعلى الشاشة، ثم انقر فوق أيقونة واسم الموقع المرغوب بزر الفأرة الأيمن.

• مرر داخل النافذة حتى تصل إلى خيار تحرير EDIT وانقر فوقه.

• ستظهر أمامك نافذة جديدة، مسجل فيها الاسم الخاص بالموقع، قم بتحديده ثم حذفه.

• انقر فوق خيار الحفظ SAVE في نهاية الجانب الأيمن من الشاشة.